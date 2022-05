sarà ambientato nel periodo tra, e la registaha parlato proprio dell’arco temporale della storia del maestro Jedi.

In una recente intervista con Entertainment Weekly, la regista ha svelato ulteriori dettagli sul periodo oscuro della galassia in cui sarà ambientata la serie tv.

La storia si svolge 10 anni dopo La vendetta dei Sith. Quindi siamo proprio tra i prequel e la trilogia originale. E, davvero, è una storia sul personaggio su Obi-Wan. E, in gran parte, la storia che abbiamo cercato di raccontare è il suo viaggio su come è passato dalla fine di La vendetta dei Sith, con tutto il dolore e la tragedia accaduta in quel finale, per diventare il calmo e pacifico Alec Guinness di Una nuova speranza. Quindi stiamo cercando di raccontare quel momento di transizione.

La regista si è poi concentrata sulla relazione con Anakin:

A questo punto, sia per Obi-Wan che per la galassia, si tratta di un periodo piuttosto oscuro. E quello in realtà ha reso davvero interessante raccontare una storia in questo momento storico. È un periodo in cui l’Impero sta ascendendo, è quello che succede dopo l’Ordine 66, la maggior parte dei Jedi sono stati uccisi. Molti di loro sono braccati dagli Inquisitori, quindi è un periodo molto oscuro per essere un Jedi e la maggior parte di loro si nasconde o muore. Dieci anni dopo, abbiamo a che fare con il post Ordine 66 in cui crede che Anakin abbia ucciso tutti i suoi amici; è un periodo difficile per Obi-Wan.