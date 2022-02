In, la prossima serie di Star Wars in arrivo su Disney+, potrebbe esserci anche il. Stando a quanto riportato dal sito Bespin Bulletin , il personaggio apparso per la prima volta in, doppiato da Jason Isaac, tornerà in versione live action nella serie dedicata al cavaliere jedi.

Il Grande Inquisitore sembra sarà interpretato da Rupert Friend, attore famoso per Orgoglio e Pregiudizio, Hitman: Agent 47 e Homeland, che sarebbe stato avvistato sul set con il trucco bianco del personaggio. Per chi non lo sapesse, gli Inquisitori sono un gruppo specializzato nel Lato Oscuro della Forza, armati di spada laser e impiegati dall’Impero per dare la caccia e porre fine ai Jedi sopravvissuti all’Ordine 66.

Al momento non ci sono conferme sul personaggio affidato a Friend nello show, ma vi aggiorneremo sulle nostre pagine non appena ci saranno novità.

La serie è prevista per quest’anno, in esclusiva su Disney+.

Il cast della serie dedicata al maestro Jedi comprende: Ewan McGregor, Hayden Christensen, Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie. La storia racconterà quanto accaduto al cavaliere jedi dopo lo scontro con il suo ex padawan Anakin, interpretato ancora una volta da Hayden Christensen.

La nuova serie prodotta per Disney+ è scritta da Joby Harold, Deborah Chow è impegnata alla regia. Nel team dei produttori ci sono anche Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan ed Ewan McGregor.

Il progetto dedicato a Obi-Wan Kenobi è tra quelli ambientati nella saga stellare annunciati da Disney+ dopo il successo di The Mandalorian. Tra i progetti in fase di realizzazione c’è infatti lo spinoff dedicato ad Ahsoka Tano, mentre la serie prequel di Rogue One, Andor, è già in fase di produzione.

