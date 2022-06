Il terzo episodio della serie Obi-Wan Kenobi mostra in azione Darth Vader e lo sceneggiatore Joby Harold ha parlato della costruzione delle scene in cui appare l’iconico villain.

Ovviamente non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni.

In un’intervista rilasciata a Entertainment Weekly, Harold ha risposto al paragone con l’ultima scena di Rogue One in cui appare Darth Vader dichiarando:

Penso sia una scena incredibile ed è una di quelle che amo. E abbiamo dovuto portarlo fuori da un corridoio, in un villaggio. Ma la questione al centro del terzo episodio è che c’è ancora un po’ di Anakin lì sotto perché è una questione leggermente personale. Non è solo rabbia e la spietatezza professionale di Vader. Sa che Obi-Wan è vicino e farà ciò che è necessario per farlo uscire allo scoperto. E quello è un elemento che fa parte della conversazione riguardante lo show: si tratta di Obi-Wan e Vader. Obi-Wan è tormentato da quella cosa che sta arrivando dalla strada e dovrebbe essere spaventoso.

Lo sceneggiatore ha raccontato che si è parlato per un po’ del momento giusto per mostrare uno scontro tra i due personaggi:

Penso diventi interessanti perché ci si aspetta questa lotta importante alla fine e, improvvisamente, accade a metà e semplicemente non si è pronti e nessuno lo è. E se non si è abbastanza pronti come pubblico ti ritrovi nei panni del personaggio che non è pronto come jedi. E spero sia un buon esempio di struttura e di un incontro tra personaggi che spero funzioni bene per il pubblico.

Joby Harold ha quindi parlato della voce di Vader che è ancora una volta di James Earl Jones:

Quando vedi il materiale girato sul set ogni giorno e lo stai immaginando con la voce, e poi vedi queste cose messe insieme ti rendi conto che quella giustapposizione è così drammatica. E si collega alla trilogia originale, che è l’ispirazione della serie per quanto riguarda il tono, per provare a trovare quella sensazione di maestoso, mitico, paziente, realistico. Quel tono è difficile da ottenere e Vader con la voce di James Earl Jones è una parte talmente specifica di quell’elemento che è stato piuttosto fantastico sentirla di nuovo.

Che ne pensate delle scene dell’episodio 3 di Obi-Wan Kenobi in cui appare Darth Vader? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: EW