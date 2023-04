Uno dei panel più attesi alla Star Wars Celebration di Londra è quello dedicato a Obi-Wan Kenobi, la miniserie diretta da Deborah Chow andata in onda tra maggio e giugno del 2022 su Disney+.

Vi riportiamo tutto quello che è stato raccontato durante il panel al quale hanno partecipato i protagonisti Ewan McGregor e Hayden Christensen e al quale eravamo presenti.

A moderare l’incontro Amy Radcliffe, sul palco la regista Deborah Chow, Ewan McGregor, Hayden Christensen, Vivien Lyra Blair, Hayden Christensen e Indira Varma.

“È la prima volta che Vivien può salire sul palco, perché non avevamo potuto rivelare la presenza della piccola Leia durante la promozione della serie,” spiega Chow. “È molto bello non dover tenere tutto così segreto stavolta!” ha commentato la bambina.

Chow racconta come è nata la serie: “Ho saputo del progetto quando era già in sviluppo, ovviamente, ma ero entusiasta di lavorare a un progetto così incentrato sui personaggi e lavorare su questo cast”. Indira si è unita alla serie perché “invitata all’audizione. Confesso che non sapevo molto di Star Wars [si alza un mormorio nel pubblico!], e quando vidi The Mandalorian diretto da Deborah, con il mio amico Pedro, rimasi completamente sconvolta e volli incontrarla. Deborah adora lavorare con i personaggi e i loro rapporti, ed è per questo che questa serie è così forte, per il lavoro che abbiamo potuto svolgere sui personaggi.” Il vero privilegio per Indira Varma è stato poter interpretare sia un buono che un cattivo, “anche se non potevo parlarne con nessuno”.

McGregor racconta il lungo processo di sviluppo di questo progetto, tra il film e la serie tv, e come ogni volta leggeva sui social le speculazioni dei fan: “Mi infastidiva molto il fatto che non si potesse dire che ero nel cast, perché tutti ipotizzavano scegliessero un altro attore. E poi, durante le interviste per altri progetti tutti mi chiedevano sempre come ultima domanda qualcosa sul ritorno in Star Wars, e ogni volta dovevo mentire!”

Vivian racconta che il processo di audizione è stato lunghissimo: “L’audizione si è svolta nel corso di un anno, mi facevano recitare scene già esistenti nella saga perché volevano verificare che fossi adatta. Poi c’erano nomi in codice per i nomi in codice, volevano che tutto fosse segreto. Poi alla fine mi dissero che avrei interpretato Leia e Deborah mi ha chiamato. È stato un processo abbastanza surreale, mi sembrava che il tempo si fosse fermato. E un anno dopo, eccoci qui, tutti voi avete visto la serie e posso finalmente incontrarvi!”

Deborah Chow parla della segretezza: “Ovviamente trovare la piccola Leia non è stato facile: non solo era Leia, ma c’era di mezzo anche il grande riferimento che era Carrie Fisher. Ci serviva qualcuno che incarnasse quello spirito senza cercare di imitarla. La cosa incredibile di Vivien è che ha una memoria fotografica, e quando l’ho vista provare le scene accanto a Ewan McGregor ho capito che era perfetta”.

Anche per Christensen è stata una sorpresa ricevere la chiamata per questo progetto segreto: “Deborah e io ci siamo incontrati, ero felicissimo di tornare nella saga. Avevo sentito le voci su questo progetto, ma non immaginavo mi avrebbero chiamato.”

“Le prime discussioni che abbiamo fatto sulla serie sono state legate allo stato in cui si trovava Obi-Wan dopo l’Ordine 66: distrutto, disperso, deluso. È una persona che ha perso tutte le persone che amava, ha perso i contatti con chi è sopravvissuto, si sente in colpa e si vergogna per aver perso il suo Padawan,” spiega McGregor. “Era il punto di partenza più interessante. Inizialmente avevamo pensato a una storia su Obi-Wan e Luke, ma poi il progetto è cambiato drasticamente e abbiamo pensato a qualcosa tra Obi-Wan e la piccola Leia. Sarebbe stato l’unico modo per convincere Obi-Wan a lasciare Tatooine”. “Sarebbe stato davvero difficile convincerlo a lasciare Tatooine,” spiega Chow. “E noi abbiamo capito che volevamo spostare la lente sul personaggio di Leia”.

“Penso che Ewan sia una persona incredibile,” racconta la piccola Vivien. “Avevamo tantissime scene insieme e lavorare era sempre divertente. Ricordo la scena in cui avevo il cappotto, continuavo a tirare fuori la testa per guardarmi intorno e lui cercava di coprirmi. Continuavo a chiedermi: com’è possibile che ci caschino tutti e nessuno capisca che c’è qualcosa che non quadra?!”

“Il rapporto tra loro era scritto in maniera incredibile,” continua Ewan McGregor. “Grazie a lei, Obi-Wan impara a essere praticamente un padre. Alla fine di questo viaggio è cambiato, e Vivien è riuscita a rendere questo personaggio sia qualcosa di suo che qualcosa di collegato direttamente a Carrie Fisher”.

Varma racconta che il suo personaggio “intuisce immediatamente che Leia ha dentro di sé una grande leader.” E anche grazie a questo, Leia diventerà il personaggio che tutti conosciamo e amiamo. Chow aggiunge: “Una delle cose più complesse è stata la scena finale tra Obi-Wan e Leia, perchè doveva concludere la serie ma anche fare da ponte tra le due trilogie.”

Un altro legame molto forte è quello tra Anakin e Obi-Wan, ovviamente. Christensen parla del ritorno di Anakin: “Per me è stato molto soddisfacente lavorare nuovamente a questo personaggio, approfondendo il passaggio da Anakin a Vader. In questo senso le due scene fondamentali, secondo me, sono il flashback e il confronto finale, quando rompe la maschera.” Vediamo il flashback tra Obi-Wan e Anakin, quando si allenano con le spade laser. A questo proposito, McGregor parla dell’allenamento per i duelli e rende omaggio ai coreografi e agli esperti di arti marziali con cui hanno potuto lavorare: “Nel corso degli anni siamo diventati sempre più bravi con queste cose. Stavolta era passato molto tempo, ma è stato splendido tornare a lottare in questo modo. Ogni coreografia è stata progettata con attenzione, il flashback è stata la prima scena che abbiamo girato insieme. Siamo andati sul set con questi abiti “da prequel”, e tutta la troupe era emozionato. Eravamo abituati ad avere gente sul set, ma non avevamo mai visto una troupe così numerosa… volevano tutti vedere le riprese di quella scena!” Christensen aggiunge che è stato “come viaggiare indietro nel tempo, un’emozione unica”. Chow conferma che “non ci sono state controfigure, questi ragazzi hanno fatto tutto quanto”. Per McGregor non è stato semplice, e si è dovuto allenare moltissimo per rimettersi in forma, in particolare perché non è una questione di resistenza ma di energia: “Ogni volta che giri una scena d’azione, è un rapido rilascio di energia, che poi bisogna ripetere nello stesso modo al ciak successivo, e così via. Non avevo più l’età che avevo durante i prequel… Mi sono dovuto allenare parecchio!”

Chow racconta come ha girato il primo incontro tra Vader e Obi-Wan, la sua scena preferita: “È una scena molto psicologica, è la prima volta che li rivediamo insieme dai tempi dei prequel, è tutta tensione e una questione di atmosfera. Dirigere una scena simile è stato bellissimo, anche solo perché adoro l’idea di Vader che va in giro e tortura le persone!” Vivien spiega che non ha potuto vedere Vader realmente in quella scena: “Io ho girato le inquadrature con McGregor e Varma separatamente, perché era una scena lunghissima. Ma ho avuto modo di vederlo mentre ero seduta con il resto del cast: mi è passato accanto e mi sono detta ‘ok, quello è Vader che va in giro per il set… È tutto reale!”

La scena preferita di Varma è invece un momento che condivide con Moses Ingram, una scena di tensione altissima tra i due personaggi in cui Reva sospetta che Tala sia una traditrice. “Non è stato facile trovare l’attrice giusta per Reva, qualcuno che potesse tenere testa a Vader,” conferma Deborah Chow.

La scena preferita di Vivien è quella in cui la piccola Leia e Obi-Wan, a bordo di un veicolo, parlano dei genitori della bambina, e Obi-Wan le svela qualche dettaglio su ciò che ricorda della sua infanzia. “È stata una giornata strana, abbiamo girato questa sequenza nel backlot, e quel giorno mi sono davvero resa conto del personaggio che stavo interpretando e l’ho capita veramente,” racconta Vivien. “Lei vuole conoscere la sua famiglia, scoprire il suo passato, e la capisco perché io odio non sapere le cose. È molto intelligente, e ha capito che Obi-Wan non le vuole dire qualcosa, ha capito che c’è un segreto sulla sua famiglia, e lei deve capirlo perché è tutta la sua vita che cerca di trovare i suoi genitori, che vuole capire come mai se ne sono andati, e se sono ancora vivi. È un momento molto importante per il personaggio e per la sua vita”. McGregor aggiunge che se con Anakin si era sentito un fratello, con Leia Obi-Wan si sente un padre: “Però capisce rapidamente che è anche in grado di badare a se stessa, quindi è un rapporto molto particolare quello che si instaura tra di loro”.

La scena preferita di Christensen è lo scontro finale tra Obi-Wan e Vader, in cui Obi-Wan spezza la maschera del suo ex padawan, esponendo il suo volto tumefatto e devastato: “Non hai ucciso tu Anakin, l’ho ucciso io. Come distruggerò te!”. L’attore racconta che quella scena, nel contesto della saga, è “puro Star Wars. Non si tratta solo della tragedia di Darth Vader, ma della tragedia del rapporto tra loro due. Di questo non posso che ringraziare Deborah sia per come è stata scritta la scena che per come l’abbiamo trasposta sullo schermo lavorando insieme. È una scena che ci porta a capire meglio questo dualismo e la contrapposizione tra le identità di Anakin e Vader.” McGregor aggiunge: “Siamo rimasti sorpresi entrambi, quando abbiamo girato questa scena, perché sulla pagina non sembrava così intensa ma quando poi l’abbiamo girata sul set è tornato tutto a galla. Ci siamo conosciuti anni fa in Australia, Hayden era piccolo, ci vogliamo bene da tanto tempo e tornare a lavorare insieme a questi personaggi ha riportato a galla tutto questo. E penso si veda sullo schermo”.

La scena preferita di Ewan McGregor è inevitabilmente l’addio tra Obi-Wan e Leia, alla fine della serie, quando il jedi le svela di aver conosciuto i suoi genitori e di rivedere in lei le loro qualità migliori. L’attore spiega che “quando ho visto questa scena per la prima volta, mi avevano fatto vedere gli ultimi tre episodi in una sala montaggio. Arrivato a questa sequenza mi sono completamente commosso, piangevo totalmente da solo. Ho trovato splendido che la battuta ‘che la forza sia con te’ arrivasse a quel punto della serie, alla fine!”

Chow parla della sua esperienza: “Sono stati tre anni di lavoro, ed è stato un onore lavorare a questa serie, raccogliendo il testimone di George Lucas”. McGregor afferma che “possiamo tutti dire che Deborah sia stata bravissima!”

McGregor conferma che è stato veramente speciale tornare a interpretare questo personaggio, “era il momento giusto, c’era qualcosa che doveva aprirsi nel mio cuore per accettare nuovamente di fare un’esperienza come questa. Spero si possa lavorare a qualcosa di più in futuro!” Inevitabilmente il pubblico esplode in un fragoroso applauso, e il panel si conclude qui.

Trovate tutte le notizie su Obi-Wan Kenobi nella nostra scheda.

I film e le serie imperdibili