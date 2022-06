Dopo il messaggio del canale ufficiale di Star Wars, diffuso ieri , ora è lo stesso Ewan McGregor a esprimere la sua massima solidarietà nei confronti di, che ininterpreta l’Inquisitoree che negli ultimi giorni ha ricevuto moltissimi insulti di stampo razzista sui social.

McGregor ha pubblicato un video su Twitter in cui ha commentato i messaggi ricevuti dalla sua collega:

Ho sentito alcuni di questi messaggi stamattina e mi si è spezzato il cuore.

Moses è un’attrice straordinaria, una donna straordinaria e in questa serie è semplicemente magnifica. Voglio solo dirvi, come attore protagonista della serie e come produttore esecutivo della serie, che siamo dalla parte di Moses. La amiamo, e se la state bullizzando con dei messaggi sui social non siete dei veri fan di Star Wars, per me. Non c’è posto per il razzismo in questo mondo.