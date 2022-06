Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Uno degli stuntman impegnati nelle riprese diha condiviso unadeldell’episodio 3.

La notizia contiene alcuni spoiler, non proseguite se non volete anticipazioni.

Nell’ultima parte della puntata, che ha mostrato il ritorno in scena di Darth Vader, si assiste a un duello tra Obi-Wan e il villain interpretato da Hayden Christensen.

Le controfigure che sono state impiegate in quell’iconico momento sono Tom O’Connell nel ruolo di Darth Vader e Ross Kohnstam in quello del maestro jedi.

O’Connell ha condiviso una foto in costume insieme al collega spiegando la sua emozione nell’interpretare il personaggio:

David Prowse. Bob Anderson. Hayden Christensen. Spencer Wilding/Daniel Naprous. Sono incredibilmente onorato nell’aiutare a ‘riempire queste enormi scarpe’ per questo giro.

I nomi riportati nel post sono quelli degli interpreti dell’ionico villain della saga. Tom ha inoltre ringraziato la regista Deborah Chow, il coordinatore degli stunt Jonathan “Jojo” Eusebio, Ewan McGregor e Christensen, che ha ripreso nella serie la parte di Anakin Skywalker/Darth Vader.

Che ne pensate? Vorreste vedere più foto scattate dietro le quinte della serie Obi-Wan Kenobi?

I primi tre episodi di Obi-Wan Kenobi sono disponibili su Disney+.

Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Instagram