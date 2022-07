Olivia Rodrigo dirà addio a High School Musical: The Musical: The Series nella stagione 3

High School Musical: The Musical: The Series ritornerà con gli episodi della stagione 3, l’ultima che avrà tra i propri protagonisti Olivia Rodrigo.

A confermarlo è stato lo showrunner Tim Federle spiegando che il personaggio di Nina, nelle nuove puntate, sarà a Los Angeles per inseguire i propri sogni, essendo così separata dagli altri personaggi.

Il produttore ha dichiarato:

Penso sia pronta a esplorare il mondo fuori dai corridoi dell’East High. E Olivia stessa stava avendo una tale esplosione monumentale nell’industria della musica e sembrava la cosa giusta per lavorare con lei dire ‘Come ti facciamo andare lì fuori nel mondo e possiamo metterti un po’ più in secondo piano?’. E siamo davvero orgogliosi di farlo e sostenerla.

Federle ha assicurato che la serie darà addio a Nina nel modo giusto, pur mettendo al centro altri personaggi:

In questa stagione si concentrerà sul dare al suo personaggio un giusto addio e al tempo stesso dare spazio per altri personaggi che entrino davvero nella mischia ed essere messi in luce. E, personalmente, è una gioia vedere la musica di Olivia esplodere in un modo così importante. Averla di nuovo tra noi è stato così divertente e fa ricordare quello che era all’inizio.