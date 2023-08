L’1 settembre debutterà su Paramount+ la serie One Night, progetto di cui è stato condiviso un teaser e che segna il ritorno sul piccolo schermo di Jodie Whittaker dopo Doctor Who.

Secrets always surface. Australian original series One Night streaming Sep 1 exclusively on Paramount+ pic.twitter.com/bbEcu2I6xr — Paramount+ Australia (@ParamountPlusAU) August 6, 2023

Il breve video, della durata di 30 secondi, introduce il cast del progetto australiano con al centro tre donne, Simone (Nicole da Silva), Hat (Yael Stone) e Tess (Whittaker), la cui amicizia è stata distrutta da un traumatico evento avvenuto 20 anni prima.

Nel filmato si può sentire Tess mentre sostiene che non bisognerebbe ascoltare i gossip che circolano, mentre Hat dichiara che c’è una storia completamente diversa. Il personaggio di Jodie Whittaker chiede poi ‘Cosa ricordi?’.

Paramount+ ha accompagnato il video con un post in cui si sottolinea che i segreti vengono sempre a galla.

Lo show prenderà il via quando Simone sta finalmente ottenendo il successo come scrittrice. Il suo libro è però basato su eventi accaduti durante una notte trascorsa con le sue amiche. Hat e Tessa sono confuse per il successo dell’amica, considerando che si basa su momenti che hanno cercato a lungo di seppellire. Mentre diventa sempre più difficile distinguere la realtà dalla finzione, la memoria di una persona e i ricordi di un’altra, il libro minaccia di distruggere la loro amicizia, sollevando traumi passati.

Tra gli interpreti dei sei episodi ci sono anche George Mason (The Power of the Dog), Erroll Shand (Underbelly: Land of the Long Green Cloud), Noni Hazlehurst (A Place To Call Home), Tina Bursill (Doctor Doctor), Damien Strouthos (The Twelve) e Jillian Nguyen (Barons).

Fonte: RadioTimes

