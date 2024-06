Per festeggiare il 25° anniversario di One Piece arriveranno al Lucca Comics & Games 2024 due ospiti speciali. Dal Giappone arriveranno infatti Tatsuya Nagamine (regista degli ultimi anni di One Piece e precedentemente di tanti altri titoli TOEI, tra cui Dragon Ball Super: Broly) e Kenji Yokoyama (animatore storico dai primi episodi a oggi).

L’appuntamento prosegue così le celebrazioni per il compleanno di Monkey D. Luffy, il pirata dal cappello di paglia, che avevano preso il via il 5 maggio in contemporanea in città come Milano, Berlino, Londra, Madrid e Parigi.

A Lucca, per festeggiare, ci saranno anche tanti appuntamenti e sorprese nello stand di TOEI Animation. Bisognerà quindi attendere per scoprire qualche nuovo dettaglio del programma dell’evento.

Che ne pensate degli ospiti in arrivo a Lucca Comics & Games 2024 per celebrare One Piece? Lasciate un commento!

