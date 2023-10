Only Murders in the Building

Il giorno del finale della stagione 3 di Only Murders in the Building, Hulu rinnova la serie per una stagione 4.

L’annuncio arriva nello stesso giorno di pubblicazione del finale, che rimane aperto con un clamoroso cliffhanger, che sarà sicuramente il caso portante della prossima stagione

Only Murders in the Building è disponibile su Disney+.

I co-creatori e sceneggiatori di Only Murders in the Building sono Steve Martin e John Hoffman (Grace and Frankie, Looking). Martin e Hoffman sono i produttori esecutivi insieme a Martin Short, Selena Gomez, il creatore di This Is Us Dan Fogelman e Jess Rosenthal.

