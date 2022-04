Only Murders in the Building

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Debutterà il prossimo 28 giugno su Hulu ladella serie Only Murders in the Building , in Italia disponibile su Disney+. La comedy ha come protagonisti Selena Gomez, Martin Shot e Steve Martin nei panni di Mabel, Oliver e Charles, tre inquilini del grande palazzo Arconia che, dopo un omicidio, decidono di lanciare un podcast nel quale raccontano le loro indagini. La prima stagione si è conclusa non solo con un importante cliffhanger, ma anche lasciando diversesu cui speriamo i prossimi episodi faranno luce.

Ecco di seguito quali sono le principali.

Nuovi personaggi da conoscere

Sappiamo che Charles è stato lasciato da una donna di nome Emma durante una crociera di famiglia e che si sentiva molto legato a Lucy, la sua figliastra. Le foto dal set della seconda stagione sembrano suggerire che Charles farà davvero un viaggio nella memoria, e magari prima o poi incontreremo Emma e Lucy. Potremmo anche scoprire cosa l’uomo provi ora per Emma e cosa pensi Lucy del suo patrigno ora che sta risolvendo dei crimini.

Inoltre, abbiamo ancora ben poche informazioni sulla ricca zia di Mabel (Selena Gomez), residente in un grande appartamento ad Arconia che la nipote sta ristrutturando per lei. La prima stagione non ci ha fornito né il suo volto né il suo nome, e anche il rapporto tra i due personaggi è ancora poco chiaro. Nell’episodio 6, apprendiamo che la madre di Mabel non è mai stata contenta dell’idea che passasse del tempo ad Arconia nella casa della zia, possibile indicatore di tensioni tra le due.

Vecchi misteri da risolvere

Una gradita sorpresa della prima stagione è stata la presenza di Tina Fey nel ruolo di Cinda Canning, una professionista di podcast da cui il trio di protagonisti è ossessionato. La notte dell’omicidio di Bunny (la presidente del consiglio di amministrazione del palazzo, interpretata da Jayne Houdyshell), vediamo Cinda nell’edificio con la sua assistente Poppy (Adina Verson). Cosa ci facessero lì, pochi minuti dopo il fatto, è certamente curioso. Potremmo ipotizzare che siano state proprio loro a uccidere Bunny, o che siano stati mandate sulla scena del crimine dal vero assassino per coinvolgere ancora di più Mabel, Oliver e Charles nell’omicidio. Non dimentichiamo che un messaggio misterioso ha portato Oliver e Charles dove si trovavano Mabel e Bunny e ha fatto arrivare la polizia giusto in tempo per farli arrestare sulla scena del crimine.

Un altro grande segreto che ancora non conosciamo è l’identità della persona che ricatta Jan, la fagottista professionista interpretata da Amy Ryan. Querdt’ultima si è rivelata essere il gran cattivo dello show, ma la storia sembrava implicare che ci fosse qualcun altro a muovere i fili. Poco prima di venir pugnalata, infatti, sulla sua porta compare il messaggio “I’m Watching You”. È anche possibile che Jan sappia chi è il ricattatore e abbia le informazioni per scoprire chi ha ucciso Bunny.

Infine, rimane la domanda più scottante: chi ha ucciso Bunny e incastrato Charles, Mabel e Oliver? Non abbiamo ancora incontrato tutti i residenti dell’Arconia e quindi, per quanto ne sappiamo, potrebbe essere un membro ancora sconosciuto o magari qualcuno già incontrato, come Oscar (Aaron Dominguez), Ursula (Vanessa Aspillaga) o Teddy Limas (Nathan Lane). Dopo tutto, Mabel ha rivelato che Bunny era la residente più odiata del palazzo e si erano create grandi tensioni tra lei e gli altri inquilini: insomma, chiunque di loro potrebbe essere il suo assassino…

Cosa ne pensate? Quanto attendete la seconda stagione di Only Murders In The Building? Ditecelo nei commenti!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Via: Collider