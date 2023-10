Only Murders in the Building

Hulu ha annunciato che il finale della stagione 3 di Only Murders in the Building è stato il finale più visto dell’intero servizio nel 2023, guadagnandosi un nuovo record.

Annunciato nella serata di giovedì, il record si basa sulle visualizzazioni complessive, misurate dal tempo di streaming totale diviso per il tempo di esecuzione. Non è un sistema perfetto per misurare il numero di spettatori, ma conferma che Only Murders in the Building rimane un grande successo in streaming.

Only Murders in the Building è disponibile su Disney+.

I co-creatori e sceneggiatori di Only Murders in the Building sono Steve Martin e John Hoffman (Grace and Frankie, Looking). Martin e Hoffman sono i produttori esecutivi insieme a Martin Short, Selena Gomez, il creatore di This Is Us Dan Fogelman e Jess Rosenthal.

