Only Murders in the Building: nel finale della stagione 2 un inaspettato cameo, ecco i dettagli

Only Murders in the Building

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio finale della stagione 2 di Only Murders in the Building c’è un inaspettato cameo.

Ovviamente non proseguite con la lettura se non avete visto la puntata e non volete anticipazioni.

Il secondo capitolo della storia si conclude con Charles Haden-Savage, Oliver Putnam e Mabel Mora – i protagonisti interpretati da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, che riescono a risolvere il mistero riguardante il killer che stava terrorizzando l’Arconia a New York City, riuscendo così a dimostrare la propria innocenza.

Negli ultimi minuti, tuttavia, avviene un’altra morte che renderà complicato dimostrare l’innocenza di uno di loro.

Oliver torna infatti a Broadway con una nuova produzione con protagonista la star Ben Glenroy, interpretata da Paul Rudd. Oliver viene mostrato mentre è elettrizzato dal debutto dello show, anche se è in difficoltà a causa delle tensioni esistenti tra la star e il co-protagonista Charles, interpretato da Martin.

Poco prima di salire sul palco, tuttavia, Ben inizia a sanguinare dalla bocca, possibile indizio di un avvelenamento, e muore di fronte al pubblico sconvolto.

Charles si ritrova quindi a essere il primo sospettato, considerando inoltre che poco prima aveva intimato all’attore di “stare distante da lei”, senza però svelare se la frasse riguardasse Mabel, la figlia adottiva Lucy, o un’altra persona.

Paul Rudd, nella terza stagione, potrebbe quindi essere coinvolto per girare alcuni flashback. Non resta che attendere per scoprire i dettagli del suo possibile coinvolgimento.

Che ne pensate del cameo al centro del finale della stagione 2 di Only Murders in the Building? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: RadioTimes