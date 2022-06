Only Murders in the Building: lo showrunner spera di coinvolgere Harry Styles nella stagione 3

Only Murders in the Building

Lo showrunner di Only Murders in the Building ha parlato di un suo sogno riguardante la stagione 3 della serie: coinvolgere Harry Styles.

In un’intervista rilasciata a Variety, John Hoffman ha dichiarato:

Harry Styles dovrebbe fare visita agli appartamenti dell’Arconia.

Selena Gomez ha aggiunto:

Lo trovo esilarante. Non lo sapevo.

La seconda stagione della serie ha potuto contare su numerose guest star tra cui Cara Delevingne nel ruolo di Alice, Amy Schumer che sarà se stessa, e Aaron Dominguez nel ruolo di Oscar, un amico di Mabel. Tra i membri del cast ci saranno inoltre Da’Vine Joy Randolph, Tina Fey, Jackie Hoffman, Nathan Lane, James Caverly e Michael Rapaport nei panni del detective che indaga sull’omicidio di Bunny.

Steve Martin e John Hoffman (Grace and Frankie, Looking) sono i co-creatori e gli sceneggiatori della serie, oltre a ricoprire il ruolo di executive producer al fianco di Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman (il creatore di This Is Us) e Jess Rosenthal.

La seconda stagione della serie è disponibile su Disney+ dal 28 giugno.

Che ne pensate dell’ipotesi di coinvolgere Harry Styles nella stagione 3 di Only Murders in the Building? Lasciate un commento!

Fonte: Variety