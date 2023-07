Only Murders in the Building

La stagione 2 di Only Murders in the Building ha guadagnato 11 nomination agli Emmy, tra cui Miglior attore protagonista in una commedia per Martin Short, Miglior Guest Star Nathan Lane e Miglior Serie comica.

John Hoffman, che ha co-creato la serie con Steve Martin, ha vinto 4 Emmy e ha racimolato un totale di 19 nomination, l’ultima per aver scritto l’episodio “I Know Who Did It”. Nathan Lane ha un totale di 8 nomination e una vittoria. Entrambi hanno parlato con Deadline di come stanno festeggiando e di cosa possiamo aspettarci dalla terza stagione.

Lane, che interpreta Teddy Dimas in Only Murders in the Building, ha detto:

Invecchio ma essere nominato per un Emmy non invecchia mai. Mi sento molto grato e fortunato solo per essere vivo e per il fatto che sarò invitato alla grande festa.

Hoffman ha aggiunto:

Ho appena ricevuto un messaggio da Nathan e gli ho detto quanto ci si sente come se fosse un punto fermo ora e quanto sia instancabile. Era molto dolce, il suo messaggio diceva: “Grazie per avermi regalato Teddy Dimas”. Abbiamo avuto un cast di ospiti così incredibile come Shirley MacLaine nella seconda stagione che è arrivata e ha ampliato quella parte in un modo che nessun altro avrebbe potuto fare. E Nathan fa lo stesso con Teddy. Non c’è modo di prevedere cosa succederà con l’incredibile cast e la magia di questo trio che mette tutto insieme. Per quanto siano dolci questi premi, non c’è niente come la ricompensa che riceviamo ogni giorno per la serie tv.

Tornando a Only Murders in the Building, Hoffman promette che ci saranno molte sorprese in questa stagione così come nuove guest star tra cui il ritorno di Paul Rudd, Jesse Williams, Ashley Park e l’illustre Meryl Streep. Inoltre, Jeremy Shamos, Linda Emond e Wesley Taylor sono stati aggiunti come star ricorrenti.

Fonte: Deadline

