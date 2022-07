Only Murders in the Building rinnovato per la stagione 3

Only Murders in the Building

Hulu ha rinnovato Only Murders in the Building per la stagione 3. La notizia arriva dopo sole due settimane dall’inizio della seconda stagione, che ha fatto il suo debutto negli Stati Uniti il 28 giugno uscendo in Italia su Disney+.

“Only Murders in the Building è un vero gioiello della corona del nostro palinsesto,” ha affermato Craig Erwich, presidente di Hulu Originals e ABC Entertainment. “Il fatto che piaccia a generazioni diverse, l’intersezione di umorismo e cuore, e il suo approccio veramente originale sono dei veri marchi di fabbrica e un testamento del lavoro di Dan, John, Steve, Marty e Selena. Siamo grati di poter continuare a raccontare le storie di Charles, Oliver e Mabel agli spettatori che hanno continuato a mostrare interesse”.

Nella seconda stagione, ricordiamo, sono presenti attrici del calibro di Cara Delevingne, Vanessa Aspillaga, Da’Vine Joy Randolph, Shirley MacLaine e Amy Schumer.

Noi abbiamo già visto l’intera stagione, questo un estratto della nostra recensione:

La seconda stagione di Only Murders in the Building è più cosciente di sé rispetto alla prima, sorta agli onori della cronaca come fenomeno grazie al suo mix tra commedia, dramma e crime show, e non è necessariamente un male, soprattutto quando questa maggiore comprensione del proprio potenziale finisce per tradursi in battute fulminanti ed divertenti, in cui gli attori rompono la quarta parete per comunicare quasi con il pubblico, rendendolo ancora più partecipe del divertimento, come quando Charles (Steve Martin) si compiace di quanto siano migliorati nel risolvere crimini ed Oliver (Martin Short) gli risponde sornione: “Si vede che siamo alla seconda stagione“. Leggi la recensione completa

Steve Martin e John Hoffman (Grace and Frankie, Looking) sono i co-creatori e gli sceneggiatori della serie, oltre a ricoprire il ruolo di executive producer al fianco di Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman (il creatore di This Is Us) e Jess Rosenthal.

