Only Murders in the Building

Selena Gomez, protagonista di Only Murders in the Building, si è espressa a ruota libera su Meyl Streep, Martin Short e gli Emmy.

In una lunga intervista con Variety, l’attrice ha ricordato l’esperienza con Meryl Streep nella stagione 3:

Non ci sono parole per descrivere Meryl. Incarna la grazia ed è un essere umano meraviglioso. Tutto ciò che fa riflette quanto ho detto. Anche quando diceva le battute, le credevamo. È incredibilmente umile ed è stato impressionante vedere qualcuno che ho sempre ammirato fosse così reale. Apprezzo profondamente l’opportunità di lavorare con lei e non la darò mai per scontata.

Gomez ha poi parlato di come ha stretto amicizia con Martin Short, e di come interagiscono i loro due personaggi:

Mabel è decisamente più reattiva e, a dire il vero, sono sinceramente scioccata dalla metà delle cose che fa. È così veloce, spiritoso e riesce sempre a centrare la battuta finale. Ci sono stati così tanti momenti in cui non sono riuscita a trattenermi. Il nostro rapporto è iniziato nella prima stagione quando ho chiesto se potevo sedermi accanto a loro, e loro hanno riso, dicendo che ero già seduta lì. Da allora sono diventati lentamente figure importanti nella mia vita, aiutandomi a crescere. Per quattro anni hanno rappresentato una parte importante della mia vita. A volte, non riesco a credere che questo sia il mio lavoro.

Infine, l’attrice ha parlato della vittoria agli Emmy:

Il cinema e la TV sono sempre stati il ​​mio futuro e la recitazione occupa un posto speciale nel mio cuore. Lavorare con persone come Zoe, Karla e Jacques è un privilegio e credo che il duro lavoro ripaghi. Spero di continuare a crescere come attrice. Tutto nella mia vita sembra un dono e ne sono incredibilmente grata. Questa è la mia vera passione e spero in maggiori opportunità in futuro, ma non si sa mai con questo business pazzesco.

Only Murders in the Building è disponibile su Disney+.

I co-creatori e sceneggiatori di Only Murders in the Building sono Steve Martin e John Hoffman (Grace and Frankie, Looking). Martin e Hoffman sono i produttori esecutivi insieme a Martin Short, Selena Gomez, il creatore di This Is Us Dan Fogelman e Jess Rosenthal.

I film e le serie imperdibili