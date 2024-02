Only Murders in the Building

Il presidente di Disney Television Group Craig Erwich ha parlato della sceneggiatura della stagione 4 di Only Murders in the Building.

Intervenendo al tour stampa dell’inverno 2024 della Television Critics Association, Craig Erwich, che supervisiona anche Hulu, ha parlato anche della stagione 4 di Only Murders in the Building:

Posso dirvi che ho letto le prime quattro o cinque sceneggiature della stagione 4 e sono incredibili.

Only Murders in the Building è disponibile su Disney+.

I co-creatori e sceneggiatori di Only Murders in the Building sono Steve Martin e John Hoffman (Grace and Frankie, Looking). Martin e Hoffman sono i produttori esecutivi insieme a Martin Short, Selena Gomez, il creatore di This Is Us Dan Fogelman e Jess Rosenthal.

