In occasione dell’arrivo in Italia su Boing della nuova serie tv Orizzonti Pokémon, abbiamo avuto l’occasione di intervistare Andy Gose, Sr. Director Media Production del nuovo show e di altri lavori di animazione come Evoluzioni: Pokémon, la serie animata pubblicata sul canale YouTube per festeggiare i 25 anni del brand.

Ciao Andy, grazie per aver trovato il tempo di chiacchierare con noi. Iniziamo con una domanda per rompere il ghiaccio: qual è il tuo Pokémon preferito?

Facile! Il mio preferito è Pangoro. C’è qualcosa nella dicotomia di un uomo imponente e duro ispirato alla forma morbida e amabile di un panda che mi diverte e mi ispira allo stesso tempo.

Orizzonti Pokémon: La Serie segna un nuovo inizio per il franchise Pokémon, un anime con molti episodi con nuovi protagonisti e una nuova storia. Perché ora? Perché è arrivato il momento di dire addio ad Ash?

È sempre difficile abbandonare un cast di personaggi così amati e con cui tanti fan sono cresciuti e allo stesso tempo fare spazio nei loro cuori a nuove esperienze e personaggi. I ricordi che i fan hanno di Ash e Pikachu saranno sempre con loro e dovevamo assicurarci di rimanere fedeli all’eredità della serie animata. Lo show è una nuova rivisitazione della serie animata Pokémon e la storia è incentrata sul guardare avanti, proprio come suggerisce il nome. Con Orizzonti Pokémon abbiamo avuto una nuova opportunità di esplorare storie inedite per introdurre nuovi fan alla serie Pokémon, ampliando al contempo il mondo dei Pokémon per i nostri fan. Ci siamo resi conto che la sensazione di avventurarsi con i propri migliori amici, di crescere e imparare durante il viaggio è sempre stata una componente fondamentale di ciò che rende la serie animata Pokémon ciò che è. Questi elementi sono chiaramente mostrati attraverso le avventure di Liko e Roy nel mondo dei Pokémon. Uno dei nostri obiettivi era far sì che l’animazione risultasse eccitante e fresca per i nuovi spettatori e allo stesso tempo familiare per i nostri fan. Ci piacerebbe vedere Liko e Roy godere della stessa eredità di cui ha goduto Ash Ketchum.

Orizzonti Pokémon: La Serie arriva dopo il successo di diverse web series ambientate nel mondo dei Pokémon (e diverse dalle avventure di Ash). Quali sono le differenze tra una produzione per la televisione e una per il web?

Il processo di realizzazione di una serie animata web è diverso da quello delle nostre serie principali. La pianificazione di Orizzonti Pokémon è un processo molto più lungo, con una storia che si estende per molti episodi. Per le serie web come “Path to the peak” i contenuti sono molto più brevi. Esploriamo sempre nuove frontiere e vediamo dove possiamo innovare e creare nuove esperienze per i fan usando il mezzo dell’animazione 3D o 2D.

Gli Esploratori sono una squadra molto diversa dal Team Rocket, e immagino faccia parte dell’operazione di rinnovamento della serie TV. Quali sono le caratteristiche che distinguono questa nuova squadra da quelle precedenti?

Il Team Rocket aveva sicuramente un approccio da cattivi diverso nella precedente animazione. Erano piuttosto comici nella loro rappresentazione, si impegnavano molto ma avevano difficoltà a raggiungere il successo. Gli esploratori hanno un approccio misterioso e più calmo e nascondono le loro intenzioni nefaste. Hanno una loro strada da percorrere e la loro storia viene raccontata assieme a quella dei protagonisti, Liko e Roy.

La serie in Giappone sta per entrare nel suo nuovo ciclo (dedicato al fenomeno Terastal), mentre qui in Europa siamo solo all’inizio, quali sono le difficoltà nell’adattare i Pokémon nel mondo e cosa è cambiato rispetto a quanto fatto quasi trent’anni fa?

Come è cambiato il mondo negli ultimi 30 anni, è cambiata anche la dimensione del mondo dei Pokémon. Ci sono molti più personaggi e punti di contatto all’interno del marchio, dall’animazione al TCG, ai videogiochi e ai giocattoli. Ciò significa che possiamo creare molto di più oggi rispetto a 30 anni fa. Questo comporta anche delle sfide, come le differenze tra i bambini di ogni nuova generazione. Il motivo per cui Pokémon è riuscito a mantenere la sua popolarità è che ci siamo evoluti insieme a loro.

Che cambiamenti ci possiamo aspettare da Orizzonti Pokémon rispetto alle precedenti serie animate?

Abbiamo lavorato duramente per far sì che Orizzonti Pokémon sembrasse una boccata d’aria dell’animazione firmata Pokémon, pur mantenendo l’intimità e la familiarità dei temi per i fan di lunga data. Nella serie precedente dell’animazione Pokémon, abbiamo seguito l’allenatore di Pokémon Ash e il suo Pikachu nel loro viaggio per diventare un Maestro della Lega Pokémon. C’era una narrazione libera e ogni episodio spesso presentava rapide storie autonome, mentre Ash progrediva. Con Orizzonti Pokémon abbiamo creato una narrazione generale molto più ampia ed epica. Non abbiamo seguito la rigida trama del “Maestro Pokémon” del passato e questo ci ha permesso di avere molto spazio per raccontare una storia più ampia con un cast di personaggi molto più vasto per esplorare ed espandere il mondo dei Pokémon. Questo ci ha permesso anche di creare personaggi più complessi con motivazioni diverse e di dare al pubblico maggiori opportunità di investire e di relazionarsi con i loro sentimenti ed emozioni.

Che valori incarna questa nuova serie?

La parola Orizzonti racchiudeva tutto ciò che volevamo che fosse la nuova animazione. Lo spettacolo è una nuova rivisitazione della serie animata Pokémon e la storia è incentrata sul guardare avanti – ci stiamo muovendo verso nuovi orizzonti, per così dire ;) Ha funzionato anche come transizione e “allargamento degli orizzonti” di ciò che potrebbe essere una storia di Pokémon. Nella serie c’è anche un tema aereo che richiama il cielo e l’orizzonte, quindi Orizzonti sembrava il titolo perfetto per una nuova avventura per noi e per i nostri fan.

Pokémon Orizzonti sembra allontanarsi dalle precedenti avventure in solitaria di un Allenatore di Pokémon, mostrandoci più una squadra di personaggi che lavorano insieme: è questo che possiamo aspettarci dalla serie?

La fluidità della struttura di Orizzonti Pokémon ci permette di raccontare una storia più grande e di espandere il mondo dei Pokémon. Oltre a Liko c’è un’ampia gamma di personaggi diversi, tutti con le proprie motivazioni e sfide personali, e Orizzonti ci ha permesso di concentrarci su questi personaggi più profondi e complessi rispetto al passato. Ora possiamo esplorare queste nuove storie in più episodi e aggiungere sapore alla narrazione più ampia dello show. Ci auguriamo che i fan apprezzino questo nuovo modo di raccontare le storie, che sfida ciò che pensano di una serie animata Pokémon.

Vi ricordiamo che in Italia la serie è disponibile su Boing sia sul canale del digitale terrestre che tramite app ufficiale.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.