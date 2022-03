ha condiviso su Instagram alcune foto dietro le quinte di, la nuova serie originaledisponibile in contemporanea al di fuori degli Stati Uniti su

Nelle foto, la James è sul set o in camerino insieme al cast artistico e tecnico della serie, o in posa per un photoshoot. Attraverso questo post, l’attrice ha ricordato che manca un solo episodio alla fine della serie.

Ambientata nei primi tempi della diffusione di Internet, quando ancora non c’erano regole, Pam & Tommy è basata sull’incredibile storia vera del sex tape di Pamela Anderson (Lily James) e Tommy Lee (Sebastian Stan). Rubato dalla casa della coppia da un operaio scontento (Seth Rogen), il video si trasformò da semplice curiosità, attraverso scambi clandestini di videocassette, a un vero e proprio scandalo mondiale quando arrivò sul web nel 1997. La serie originale composta da otto episodi è una storia d’amore, di crimine, nonché un racconto ammonitore che esplora il rapporto tra privacy, tecnologia e celebrità, rintracciando le origini della nostra attuale era della Reality TV in un nastro rubato visto da milioni di persone, che in realtà era destinato solo ai due protagonisti.

E voi state seguendo la serie? Che cosa ne pensate della performance di Lily James nei panni dell’icona Pamela Anderson?

