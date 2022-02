non ha alcuna intenzione di vedere la seriee, secondo una fonte vicina all’attrice, non guarderà nemmeno il trailer del progetto con star Lily James e Sebastian Stan.

Il sito Entertainment Weekly ha riportato le dichiarazioni della fonte anonima che ha spiegato:

So che non la guarderà mai. Nemmeno tra qualche anno. Non guarderà nemmeno il trailer.

Gli showrunner e Lily James, interprete proprio di Pamela, avevano svelato che avevano provato a contattare la star di Baywatch. La fonte ha confermato che i tentativi di parlarle sono avvenuti alcuni anni fa prima dell’inizio delle riprese e durante la fase di post-produzione, ma Pamela non è interessata.

Il suo ex marito Tommy Lee, invece, ha parlato con Sebastian Stan e non ha condannato il progetto. La fonte del sito ha ribadito:

Tommy non lo capisce. Ha ancora la stessa mentalità rispetto all’epoca: che ogni pubblicità è buona pubblicità.

Lo show è quindi stato sviluppato senza il coinvolgimento di Pamela Anderson, basandosi sull’articolo pubblicato nel 2014 da Rolling Stone e sull’autobiografia di Tommy Lee. La fonte ha ribadito:

Essendo amico di Pamela, almeno nessuno mi chiederà mai più se la cassetta sia stata veramente rubata. Ma immaginate cosa accadrebbe oggi se venissero rubate delle foto di nudo a una celebrità e poi venisse ricreato non solo quel crimine, ma anche le immagini… Non accadrebbe mai. Negli anni ’90 il corpo di Pamela è stato considerato da un giudice proprietà pubblica. Non c’erano dubbi sul fatto che la videocassetta fosse stata rubata, ma la corte ha deciso che non era proprietà privata perché il suo corpo apparteneva al mondo.

Il fatto che sia stata realizzata una serie sulla questione, secondo la fonte, dimostrerebbe che la situazione non è cambiata nonostante gli anni passati e l’ascesa del movimento #MeToo. Il fatto che siano stati ricreati i momenti mostrati nel sex tape sulla barca confermerebbe proprio questa prospettiva sulla produzione e la fonte ha inoltre commentato la rappresentazione di Pamela Anderson nello show sostenendo che l’attrice nella vita non è mite e non è mai stata così sottomessa sul set di Baywatch o in altre circostanze.

La persona contattata dal magazine ha però voluto chiarire un dettaglio:

Pamela non ha mai commentato l’aspetto di Lily e non lo farebbe mai. Questa povera starlet ha dovuto sentire che Pamela pensa che sia spazzattura, ma non è mai successo. I titoli sulla questione erano totalmente sbagliati.

Che ne pensate della scelta di Pamela Anderson di non vedere Pam & Tommy? Lasciate un commento!

Potete trovare tutte le notizie, gli approfondimenti e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: EW