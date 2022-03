è tornato a parlare delle scene di nudo presenti nella serie, in particolare del momento in cui il futuro marito della star di Baywatch ha una conversazione con il suo pene, “doppiato” nella versione originale da Jason Mantzoukas.

In un’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, l’attore ha ora spiegato che non ci ha pensato a lungo prima di girare quei momenti. Stan ha spiegato:

Penso che le donne abbiano dovuto farle così a lungo e ora è come se fossimo in una situazione ‘Ok, ora è il nostro turno’ . Girerò scene di nudo se non si tratta di qualcosa di volgare e semplicemente con lo scopo di attirare l’attenzione. Se ci si avvicina a quella situazione parlandone, con tutti d’accordo su cosa si tratta e siamo tutti d’accordo, allora penso che vada bene.

Fonte: The Hollywood Reporter