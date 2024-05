Patricia Richardson ha rivelato in un’intervista sul Los Angeles Times di aver forzato la ABC a chiudere Quell’uragano di papà chiedendo di essere pagata quanto Tim Allen. I due interpretavano marito e moglie nella sitcom, anche se la star vera e propria era appunto Tim Allen. “Dissi a tutti: ‘Non c’è abbastanza denaro al mondo per convincermi a fare una nona stagione’” ha ricordato. “Questo show è finito. Deve finire.”

Pochi mesi prima della fine della produzione dell’ottava stagione, la ABC le offrì 1 milione di dollari per episodio per tornare a interpretare Jill Taylor in una nona stagione da 25 episodi. L’attrice rifiutò perché voleva passare più tempo con la sua famiglia dopo il divorzio da Ray Baker, e quindi propose alla rete di pagarla quanto Allen (2 milioni di dollari a episodio) e di darle un credito di produttrice esecutiva, consapevole che la sua proposta sarebbe stata respinta: “Sapevo che Disney non mi avrebbe mai pagato così tanto,” ha detto al Times. “Quello era il mio modo per dire ‘no’ ed era un po’ una sfida alla Disney. Ero lì da tutto questo tempo, e non mi avevano mai pagato nemmeno un terzo di quanto guadagnava Tim, e stavo lavorando duramente. Io ero una delle principali ragioni per cui le donne guardavano la sitcom.”

ABC respinse la richiesta, portando quindi alla conclusione della serie dopo l’ottava stagione nel 1999. Non era infatti contemplabile l’idea di continuare la serie senza di lei.

Quanto accaduto causò non poche tensioni tra Richardson e Allen: quest’ultimo era infatti disposto a continuare a lavorare alla serie. Nell’intervista, l’attrice ha affermato di essersi sentita come la “cattiva” della situazione per aver detto di no, e di aver suscitato parecchia rabbia nel collega. Ma nonostante il conflitto, i due si sono riuniti successivamente nella serie L’uomo di casa:

Anche se ora non sono più in contatto, Richardson ha dichiarato di non aver mai smesso di amare lavorare con Tim Allen, sottolineando il suo apprezzamento per la collaborazione passata.

Ricordiamo che qualche anno fa, nel 2020, Allen si disse aperto a un revival della sitcom.