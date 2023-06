Paul Eckstein, co-creatore di Godfather of Harlem, è morto all’età di 59 anni, mentre dormiva, nella giornata di martedì.

L’attore, sceneggiatore e produttore ha perso la vita pacificamente nel sonno mentre si trovava in Giamaica, dove stava occupandosi di un workshop.

MGM+ e ABC Signature hanno dichiarato:

Siamo profondamente sconvolti e rattristati dall’improvvisa morte del nostro brillante collega Paul Eckstein, co-creatore e produttore esecutivo di Godfather of Harlem e amato membro delle famiglia di MGM+ e ABC Signature. Lavorare alla serie è stato un atto di amore per Paul, che ha basato lo show in parte sulla storia personale della sua famiglia. Paul era pieno di passione, una forza creativa, conosciuto per la sua gentilezza e la sua generosità. Era un mentore e un amico di molte persone, e ne sentiremo profondamente la mancanza.

Eckstein ha creato Godfather of Harlem con Chris Brancato, con cui aveva già collaborato in occasione di Narcos dal 2015 al 2017.

Tra i progetti di cui è stato autore ci sono anche Street Time, Law & Order: Criminal Intent e The Dead Zone.

Paul Eckstein aveva recitato anche in progetti come Seven, Star Trek: Deep Space Nine e Star Trek: Voyager.

Fonte: The Hollywood Reporter