Comcast ha annunciato dati trimestrali migliori delle aspettative degli analisti: la conglomerata si occupa principalmente di telefonia, ma tra le sue divisioni ha studi cinematografici (come Universal), studi e canali televisivi broadcast e satellitari (come Sky), streaming (Peacock) e parchi a tema (Universal Studios). Tuttavia l’andamento dell’azienda dipende solo in parte da queste divisioni, quindi l’impatto degli scioperi si riflette solo parzialmente sui conti generali.

Le notizie sono parzialmente positive sul fronte streaming: Peacock perderà “solo” 2.8 miliardi di dollari nel 2023, rispetto ai 3 miliardi previsti inizialmente. Nel terzo trimestre le perdite sono calate per la prima volta da tre anni, così come sono calate le spese (ecco l’impatto dello sciopero, che ha fermato la produzione). Gli abbonati alla piattaforma salgono a 28 milioni, con una crescita di 4 milioni nel trimestre. Curioso il fatto, però, che i ricavi del trimestre siano cresciuti di solo 10 milioni di dollari a 830 milioni di dollari.

Pesano invece i cali nei ricavi pubblicitari, in particolare del canale televisivo NBC, a causa dello sciopero: il vero impatto ci sarà nel trimestre attuale, che paga l’assenza di un palinsesto autunnale “tradizionale”. Per contro, le spese per la programmazione sono inferiori di 600 milioni del previsto proprio per lo stop alla produzione.

Quello che continua a funzionare bene è il cinema: la Universal Pictures ha ottenuto grandi incassi da Oppenheimer, tuttavia nel terzo trimestre sono calati a 1.6 miliardi i ricavi da contenuti su licenza.

Complessivamente, nel terzo trimestre Comcast ha generato 20 miliardi di dollari di ricavi: l’8% viene dai parchi a tema (che generano i profitti maggiori), il 26% dalla divisione NBCUNiversal (cinema, tv e streaming), il 66% da telefonia, connettività e tv satellitare/via cavo (incluso SKY).

Ricordiamo che a breve Comcast riceverà un’offerta per l’acquisizione delle sue quote di HULU da parte della Disney: si parla di una decina di miliardi di dollari, che potrebbero compensare le perdite accumulate costantemente da Peacock (ma sembra che la dirigenza intenda utilizzare questo denaro per riacquistare azioni).

Fonte: TheWrap