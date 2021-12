BBC ha pubblicato dueper la sesta e ultima stagione die, in uno dei due video, viene mostrato, in un ruolo sconosciuto.

L’attore, famoso per i suoi ruoli in progetti televisivi come Line of Duty e Boardwalk Empire, se la dovrà vedere con Thomas “Tommy” Shelby, interpretato da Cillian Murphy, per motivi ancora tutti da scoprire. Potete vedere il breve teaser qui sotto:

Time to make a new acquaintance.

@StephenGraham73 in Peaky Blinders series 6. Streaming early 2022 on @BBCiPlayer pic.twitter.com/83Zjs3WYL4 — Peaky Blinders (@ThePeakyBlinder) December 25, 2021

Nel secondo video pubblicato dal profilo Twitter ufficiale della serie, viene annunciata la data d’uscita del trailer completo, in arrivo il prossimo 1 gennaio 2022, giusto in tempo per celebrare l’anno nuovo. Con molta probabilità, al termine di questo trailer, verrà svelata anche la data d’uscita della stagione 6 sugli schermi britannici.

By order of the #PeakyBlinders, you have a very important appointment on New Year’s Day. pic.twitter.com/gv07xS35wm — Peaky Blinders (@ThePeakyBlinder) December 27, 2021

La saga criminale ideata da Steven Knight, dopo gli episodi in arrivo, si concluderà con un film la cui produzione inizierà nel 2023.

Lo sceneggiatore e produttore ha spiegato che il progetto sarà ambientato e girato a Birmingham.

Nel futuro dovrebbero esserci anche dei possibili spinoff, sviluppati anche per altri mezzi di comunicazione oltre quello televisivo.

L’ultima stagione di Peaky Blinders è stata diretta da Anthony Byrne su sceneggiatura scritta da Steven Knight con Nick Goding come produttore. I produttori esecutivi sono Caryn Mandabach, Steven Knight, Jamie Glazebrook, David Mason, Anthony Byrne e Cillian Murphy insieme a Tommy Bulfin della BBC e Lucy Bedford della Tiger Aspect. Peaky Blinders, della Caryn Mandabach Productions, è co-prodotto con Tiger Aspect Productions e distribuito a livello internazionale da Banijay Rights.

