Nell’ultimo anno, Warner Bros Discovery ha cancellato numerose serie tv e Westworld di HBO è solo l’ultima vittima. Ora nel settore cresce la preoccupazione che nessuna serie o film sia effettivamente al sicuro. Le prime avvisaglie si sono manifestate quando la serie drama di Lisa Joy, Jonah Nolan e JJ Abrams non ha ottenuto un rinnovo durante la messa in onda della quarta stagione, a differenza di quanto accaduto nelle precedenti stagioni. In un nuovo recente rapporto, The Hollywood Reporter spiega che il crollo delle recensioni, degli ascolti e del budget sono stati i catalizzatori della cancellazione della serie.

Quando è stata ordinata come serie nel novembre 2014, sotto la guida dell’ex presidente della programmazione Michael Lombardo, il western futuristico veniva considerato come la proprietà HBO di maggior richiamo dopo Il Trono di Spade. La prima stagione del dramma fantascientifico, ispirato all’omonimo film del 1973 dello scrittore/regista Michael Crichton, è stata realizzata con un budget stimato di 100 milioni di dollari – considerato elevato per gli standard del 2016 – e ha attirato un cast d’eccezione, tra cui Anthony Hopkins, Ed Harris, Jeffrey Wright, Thandiwe Newton, Evan Rachel Wood e James Marsden. Lo straordinario cast e il team che ha realizzato la serie sono stati premiati con oltre 50 nomination agli Emmy, con la prima e la seconda stagione che ne hanno ottenute più di 20 ciascuna. La terza stagione ha raccolto la metà di questo numero, e intanto hanno iniziato a crollare anche gli ascolti così come ad intiepidirsi le recensioni.

La quarta stagione ha diviso sia critica che pubblico per molteplici motivi, in primis – secondo molti – per via di una trama confusa. La serie, che un tempo appassionava un vasto pubblico, è crollata a una media di 4 milioni di telespettatori. Al contrario, la prima stagione aveva raccolto una media di 12 milioni di telespettatori. Secondo il rapporto, il numero di spettatori della quarta stagione, unito agli indici di gradimento (la stagione ha infatti un punteggio di pubblico del 54% e di critica del 76% su RottenTomatoes, il più basso di sempre per la serie), non è stato sufficiente a giustificare la spesa di un budget di 160 milioni di dollari per otto episodi. Al contrario, su HBO è appena andata in onda House of the Dragon che ha avuto un costo di 125 milioni di dollari e che ha ottenuto circa 29 milioni di spettatori per episodio su tutte le piattaforme nel corso della sua prima stagione composta da dieci episodi.

In una recente chiacchierata con gli investitori, l’amministratore delegato di WBD David Zaslav ha chiarito che lo studio non spenderà un centesimo in progetti privi di utilità. “La strategia di far crollare tutte le finestre, di soffocare gli ascolti lineari [televisivi] e gli incassi nelle sale cinematografiche e di spendere soldi a dismisura senza ottenere nulla in cambio, il tutto al servizio di un numero crescente di abbonati, si è rivelata, a nostro avviso, profondamente sbagliata”, ha affermato.

