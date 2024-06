In vista delle riprese della seconda stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, che dovrebbero partire ad agosto, il regista James Bobin ha mostrato un primo sguardo al set della serie.

Si tratta, come potete vedere, della riproduzione di un cavalluccio marino che dovrebbe fungere da maniglia di una porta. La seconda stagione, come noto, adatterà il secondo romanzo della saga, Il mare dei mostri, in cui proprio un ippocampo ha un ruolo chiave nell’aiutare i protagonisti a portare a termine loro missione.

“Sono tornato al Campo” ha scritto il regista riferendosi, ovviamente, al Campo Mezzosangue.

