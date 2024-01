Percy Jackson è ora a metà della sua prima stagione su Disney+ e, nonostante il successo, ancora non si parla ufficialmente di un rinnovo. Ufficiosamente, tuttavia, alcuni già ne discutono, come l’attore Jason Mantzoukas, che interpreta Dioniso.

Durante un’apparizione al podcast The Watch, l’attore si è detto alquanto certo che ci sarà un rinnovo:

Non è stato approvato per più di una stagione. Non lo è stato, e mi chiedo se è solo perché è uno show costoso. Quindi, non lo so, ma sta andando bene. Presumo che ci sarà una seconda stagione e che sia destinata a seguire i libri. Simile agli Harry Potter… ogni stagione il libro successivo e così via. Sono curioso.