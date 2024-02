Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nel season finale di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo si è scoperto chi ha realmente rubato la Folgore di Zeus e Charlie Bushnell ha condiviso i suoi commenti su quanto accaduto nell’episodio.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nella puntata si scopre che Luke, figlio di Hermes, era d’accordo con Kronos e stava agendo per provare a distruggere il Monte Olimpo e togliere il potere alle divinità. Percy era convinto che fosse stata Clarisse a rubare la Folgore, ma scopre ben presto che il colpevole è Luke, che cerca inoltre di convincerlo a sostenere la sua causa.

Bushnell ha raccontato che girare l’ultima scena della stagione è stata un’esperienza particolarmente intensa e insieme a Walker Scobell ha lavorato sul set per tre giorni, avendo dovuto anche prepararsi per lo scontro tra i due personaggi. Charlie ha spiegato:

Lavorare con il team degli stunt è stato molto divertente. Ci hanno fatto sembrare fantastici. Abbiamo lavorato molto con il nostro coach sul set, Andrew McIlroy, e abbiamo suddiviso la scena in varie parti. Sento che io e Walker siamo riusciti veramente a entrare in connessione a un livello profondo girando quella scena… Siamo stati realmente in grado di andare uno contro l’altro e, persino durante le pause, avevamo questa cosa con una pallina da tennis che ci lanciavamo a vicenda per mantenere la connessione. Mi ricordo che è stato così divertente ed emozionante, è un po’ diverso rispetto a quanto accade nel libro. Personalmente, apprezzo i cambiamenti. Penso sia più entusiasmante per un adattamento televisivo.

Il giovane attore ha poi dichiarato a Deadline di aver iniziato a riflettere sul personaggio di Luke fin dalle audizioni, parlando via Zoom con i produttori del ragazzo e del suo passato. Charlie ha letto i romanzi e, non appena ha ottenuto la parte ha fatto molte ricerche:

Ho incontrato Rick Riordan il mio primo giorno sul set e ho potuto parlare un po’ con lui del personaggio di Luke. Rick ha semplicemente spiegato alla perfezione le basi. Tutto era lì nel libro secondo me. Mi sono inoltre immerso online nella storia di Luke e in quello che pensano le altre persone. Penso di aver imparato molto dai fan e dalla loro prospettiva sugli eventi. Amo ascoltare i podcast su Percy Jackson e alcune persone si immergono nei personaggi, quindi ci sono state decisamente molte discussioni con varie persone che mi hanno aiutato a capire la sua storia e come questa è utile al suo arco narrativo.

Bushnell ha quindi raccontato che nell’ultima scena Luke sta cercando di reclutare Percy, ma la situazione non si risolve a suo favore. L’interprete del personaggio ha sottolineato che Luke crede che Percy capirà la sua posizione e che sarà d’accordo con lui. Online, tuttavia, c’è chi ha sottolineato che Percy è cresciuto con la madre ed è da poco alle prese con il mondo magico delle divinità, dei mostri e di tutto il resto, quindi questo lo ha portato ad avere ancora un po’ di speranza. Bushnell ha aggiunto:

Ma Luke è stato in questo mondo tutta la vita, e penso che abbia perso tutta la speranza e non ci veda nulla di positivo.

Pur essendoci dei punti in comune tra Luke e Percy, come l’assenza del padre, il protagonista ha potuto contare sulla madre:

Penso che quello sia stato un fattore importante legato al motivo per cui Percy non si è unito a Luke. In fondo, Luke voleva solo essere amato, e Percy ha avuto quell’esperienza, mentre Luke non si è mai realmente trovato in quella situazione.

Bushnell ha successivamente spiegato che da spettatore ha amato davvero lo scontro tra Percy e Aries:

Walker e Adam Copeland sono stati fantastici. Ero letteralmente seduto accanto a Walker mentre lo guardavo e stava ottenendo i commenti live della mia reazione mentre vedevo la scena: è stata così epica. Era meglio di quanto avessi immaginato.

Bushnell ha quindi condiviso le sue aspettative nei confronti degli episodi tratti dal romanzo Il mare dei mostri, che ha riletto da poco:

Sono entusiasta semplicemente all’idea che Luke abbia realmente il controllo. Penso che Luke sia già sicuro di sè, aspetto che amo del personaggio, ma penso che specialmente nella prossima stagione, Luke sia potente e assuma un ruolo da leadership, voglio realmente vederlo assumere realmente più potere. E inoltre sono entusiasta perché ci saranno ancora più scene con Percy, perché io e Walker ci divertiamo moltissimo nel girarle ed è così tanto divertente lavorare con lui. Sarà divertente picchiarlo un altro po’. Sono entusiasta inoltre perché si incontreranno nuovi personaggi che appariranno nella prossima stagione. C’è molto. La lista è molto lunga.

Tra i romanzi Luke incontra Hermes solo in Lo scontro finale e Charlie Bushnell ha ammesso che gli dispiace dover aspettare così a lungo prima di poter girare quei momenti con Lin Manuel Miranda:

Lui è stato incredibile nel ruolo di Hermes. Era così fantastico. Mi è piaciuto realmente quell’episodio. Lui è il migliore e sembra il più gentile. Mi ha in realtà mandato dei messaggi, dopo aver visto le prime puntate, e mi ha inviato il messaggio più adorabile e mi ha detto quanto sta apprezzando la serie e tutto il resto. Sono stato un po’ in comunicazione con lui e non vedo l’ora di lavorare con lui un giorno, perché sarà così divertente. Devo continuare a lavorare sulla mia recitazione perché voglio essere al suo livello quando arriveremo finalmente a quel momento.

Che ne pensate dei commenti di Charlie Bushnell al season finale di Percy Jackson?

