Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il regista James Bobin condivide due foto dal set

Le riprese di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo sono in corso a Vancouver e il regista James Bobin ha ora condiviso due foto dal set per mostrare ai fan come il meteo possa cambiare improvvisamente.

Il lavoro sul set è iniziato a giugno e dovrebbe proseguire per un totale di otto mesi.

La prima stagione dovrebbe essere composta da otto puntate e contenere, come confermato proprio pochi giorni fa da Becky Riordan, anche delle scene inedite rispetto ai romanzi.

Bobin ha regalato ora ai fan due scatti realizzati vicino a un bosco e a un lago, dove dovrebbero essere ambientate le scene in cui i giovani protagonisti si sottopongono all’addestramento necessario a imparare a usare le proprie abilità.

Il nuovo progetto prodotto per Disney+ avrà ora Walker Scobell nella parte di Percy Jackson, Leah Sava Jeffries nei panni di Annabeth Chase e Aryan Simhadri nel ruolo di Grover Underwood.

