Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Rick Riordan conferma la presenza di una location iconica

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Le riprese della serie Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo sono attualmente in corso e lo scrittore Rick Riordan ha aggiornato i fan dichiarando che nella prima stagione potranno vedere una location molto amata del romanzo Il Ladro di Fulmini: il Lotus Casino.

Lo scrittore, nel suo nuovo post pubblicato sul proprio blog, ha dichiarato:

Aspettate fino a quando vedrete il Lotus. Conoscerete bene questa parte dell’avventura se avete letto i libri, ma troverete inoltre tanti dettagli divertenti, nuove scene ed easter egg che renderanno l’esperienza ancora migliore.

Tra le pagine il Lotus Casino viene introdotto nel capitolo numero 16 ed è descritto come un luogo all’insegna della tentazione situato a Las Vegas. Percy, Annabeth e Grover pensano che si tratti di un’utile tappa per riposarsi, ma scopriranno poi che è una prigione che attira gli ospiti dando loro gettoni illimitati da usare nelle slot machine che creano dipendenza. Il tempo, inoltre, scorre in modo diverso rispetto al resto del mondo e le persone possono scambiare una settimana per un’ora.

Nei romanzi il Lotus Casino è inoltre un luogo chiave nella storia di Nico e Bianca di Angelo che trascorrono decenni intrappolati nella struttura. Per ora non è stato anticipato se i due personaggi, che appaiono solo nel terzo libro, saranno coinvolti nella prima stagione della serie prodotta per Disney+.

La location è inoltre già apparsa sugli schermi grazie al film prodotto nel 2010.

Rick Riordan ha poi dichiarato che le riprese delle puntate dovrebbero continuare fino a metà gennaio e attualmente si sta pianificando il finale di stagione.

Che ne pensate della presenza della location iconica del Lotus Casino nella serie di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo? Lasciate un commento!

Il nuovo progetto prodotto per Disney+ avrà ora Walker Scobell nella parte di Percy Jackson, Leah Sava Jeffries nei panni di Annabeth Chase e Aryan Simhadri nel ruolo di Grover Underwood.

Fonte: Blog Rick Riordan