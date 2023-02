Percy Jackson: Jason Gray-Stanford sembra avrà un ruolo importante nella serie

Jason Gray-Stanford sembra avrà un ruolo importante nella serie Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo.

La presenza dell’attore nel cast è stata confermata proprio dal diretto interessato con un tweet in cui dichiarava, accompagnando il logo dello show, “Ci vedremo nel 2024…”.

Sulla pagina IMDb l’attore viene indicato come interprete di Maron in due episodi. Nelle pagine dei romanzi di Rick Riordan il personaggio è un satiro che fa parte del Consiglio degli Anziani, che ha il compito di monitorare la ricerca di Pan, la divinità scomparsa, decidendo chi ha l’approvazione per compiere le indagini.

La presenza di Maron nella prima stagione rappresenta uno dei potenziali cambiamenti rispetto alla storia raccontata nei romanzi, considerando che il personaggio non appare nel primo capitolo della storia.

In precedenza lo scrittore e Becky Riordan hanno però confermato che nell’adattamento per il piccolo schermo appariranno dei personaggi in anticipo, per “migliorare la logica della storia”.

Che ne pensate? Siete curiosi di scoprire se Jason Gray-Stanford interpreterà davvero Maron nella serie Percy Jackson?

Fonte: ComicBook