Rick Riordan, dopo l’annuncio di Walker Scobell per il ruolo del protagonista, ha aggiornato i fan sul casting diper la serie dedicata alle avventure di

Nei romanzi il giovane protagonista è infatti affiancato, nella sua missione di salvare il mondo, dal satiro Grover Underwood e da Annabeth Chase, la figlia di Atena. I ruoli, nei film tratti dai romanzi, erano stati affidati a Brandon T. Jackson e Alexandra Daddario.

Riordan ha ora svelato che Scobell, la star di The Adam Project, è stato scelto a gennaio e negli ultimi mesi ha compiuto molti test insieme ai candidati per i due ruoli da protagonista. Lo scrittore ha sottolineato che si è molto vicini a individuare gli interpreti giusti per i due ruoli e presto potrebbero essere annunciati i nomi degli interpreti.

Rick, nel suo post online, ha dichiarato parlando della scelta di Scobell, che ha conquistato tutti con i video inviati per l’audizione:

Siamo stati fortunati da fargli fare l’audizione mesi prima dell’uscita di The Adam Project, ma il film ha solo confermato ciò che già sapevamo del suo talento. Per me e il resto del team era ovvio che Walker avesse il mix perfetto di tempi comici, dolcezza, ribellione, carattere ed eroismo per interpretare il nostro eroe Percy Jackson. Ho potuto dare la notizia personalmente a Walker su Zoom il 28 gennaio ed è stato un momento magico che mi ha fatto provare per la prima volta la sensazione ‘Okay, tutto questo è reale. Vale la pena aspettare e il duro lavoro. Questo progetto sarà fantastico’.

Lo scrittore ha inoltre condiviso sul suo blog una foto del momento in cui ha annunciato a Scobell che era stato scelto, svelando che il ragazzo era già un grande fan dei romanzi.

Che ne pensate dell’aggiornamento di Rick Riordan sul casting di Annabeth e Grover per la serie di Percy Jackson? Lasciate un commento!

Fonte: Sito Rick Riordan