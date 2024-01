Rick Riordan ha parlato di come la serie Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo stia già proponendo degli elementi che suggeriscano la possibilità di realizzare 5 stagioni.

Nelle prime quattro puntate si è infatti seguita quasi fedelmente la trama del primo romanzo della saga, pur inserendo degli elementi che i fan sanno essere tratti dai libri successivi.

Lo scrittore, intervistato da Buzzfeed, ha spiegato:

Quello era il vantaggio nell’avere i libri come linea guida e modello perché, ovviamente, conosco l’arco narrativo composto da cinque stagioni, e anche gli sceneggiatori coinvolti sono inoltre a conoscenza della storia e sapevano dove stavamo potenzialmente andando. Quindi avevamo un percorso che era davvero chiaro. Anche se potremmo fare diverse fermate in alcuni punti o dare più attenzione a una scena più che a un’altra, avevamo tutti l’obiettivo finale in mente.