Percy Jackson: sono iniziate le riprese degli ultimi episodi

Rick Riordan ha annunciato, tramite il suo blog, che le riprese degli ultimi episodi della stagione 1 di Percy Jackson sono iniziate.

Sul suo blog, Riordan ha anticipato che sono in costruzione altri due set per la stagione 1:

I momenti salienti di questa settimana includevano la visione di un set acquatico in costruzione, completo di una squadra di sommozzatori per aiutare a posizionare le telecamere subacquee. E wow, il set di Underworld! Roba incredibile come al solito dal nostro team artistico e di design.

Il set acquatico potrebbe indicare l’adattamento degli eventi dopo il Lotus Casino, quando Percy e compagnia arrivano alla spiaggia di Santa Monica. Lì, il figlio di Poseidone viene portato nelle profondità dell’Oceano Pacifico dove incontra una Nereide. Questo servitore del dio del mare regala a Percy tre perle che lo aiuteranno nella sua missione negli Inferi.

Riordan ha poi rivelato che la troupe sta ora lavorando agli episodi finali della serie tv:

Dove siamo ora: abbiamo iniziato le riprese principali per gli episodi finali della prima stagione. Come ho detto prima, gireremo fino a metà gennaio. Il nostro eroico trio principale composto da Walker, Leah e Aryan migliora sempre di più in ogni episodio. È incredibile da guardare. Si stanno anche divertendo moltissimo a lavorare con le nostre numerose guest star.

Mentre le riprese sono in perfetto orario, Riordan ha sottolineato che la prima stagione di Percy Jackson è ben lungi dall’essere completa:

Abbiamo consegnato le riprese iniziali dei primi due episodi ai nostri partner di studio e stiamo apportando modifiche per affrontare alcune delle loro note. Tutti quelli che hanno visto il girato finora sono incredibilmente entusiasti, proprio come me. Ve lo ripeto ancora una volta: queste riprese sono ancora estremamente grezze e non sono stati aggiunti effetti speciali. Questo processo richiederà molti più mesi per ogni episodio. Questa settimana mi aspetto di vedere le prime riprese del regista per gli episodi tre e quattro, anche se ancora una volta rimane ancora molto lavoro prima che siano condivisibili internamente con i nostri partner di produzione.

Riordan ha infine sottolineato che la pazienza dei fan sarà ripagata.

Il nuovo progetto prodotto per Disney+ avrà Walker Scobell nella parte di Percy Jackson, Leah Sava Jeffries nei panni di Annabeth Chase e Aryan Simhadri nel ruolo di Grover Underwood. Nel cast degli episodi, in arrivo probabilmente entro la fine del 2023, ci sarà anche Lin-Manuel Miranda che ha avuto la parte di Hermes.

Siete felici per le ultime riprese di Percy Jackson? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book