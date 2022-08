Percy Jackson: Rick Riordan parla di una futura stagione 2

Nonostante la prima stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo non abbia neanche una data d’uscita, si parla già di una stagione 2.

Ovviamente dato che le riprese della serie tv sono ancora in corso, non ci sono conferme sul fatto che Percy Jackson riceverà una seconda stagione, ma l’autore dei libri Rick Riordan ha sottolineato che la sceneggiatura è stata sviluppata pensando ai sequel:

Questa è l’idea, sì. Naturalmente, prima dobbiamo ottenere l’approvazione per fare le stagioni future. In questo momento, abbiamo il via libera solo per una stagione, ma se lo guarderete e vi piacerà, sono ottimista che otterremo l’approvazione per farne di più.

I fan dei libri sapranno che Il ladro di fulmini è solo la superficie del mondo di Percy Jackson, che ha abbastanza materiale di partenza per rivaleggiare con gli universi cinematografici più estesi nella storia dell’intrattenimento. Come è avvenuto con la maggior parte delle serie tv Disney+, un potenziale via libera alle stagioni future probabilmente non arriverà fino all’inizio della messa in onda dello spettacolo.

Il nuovo progetto prodotto per Disney+ avrà ora Walker Scobell nella parte di Percy Jackson, Leah Sava Jeffries nei panni di Annabeth Chase e Aryan Simhadri nel ruolo di Grover Underwood.

Le riprese sono attualmente in corso in Canada e dal set, negli ultimi giorni, sono arrivati numerosi aggiornamenti riguardanti il lavoro compiuto sulla prima stagione. Rick Riordan sta controllando con grande attenzione la produzione e condivide spesso degli aggiornamenti relativi all’attesa serie.

