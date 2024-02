Il sito ComicBook.com ha svelato i design alternativi della Folgore di Zeus che erano stati sviluppati in vista delle riprese della serie Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, prima di arrivare alla versione definitiva.

L’arma al centro degli eventi della prima stagione è stata mostrata nel penultimo episodio della prima stagione e e nel season finale.

Lo showrunner Dan Shotz ha dichiarato al sito:

Abbiamo ideato così tante versioni di questo oggetto con i responsabili degli oggetti di scena pensando a quale aspetto dovesse avere. C’erano dei momenti in cui i pezzi erano estesi, altri in cui abbiamo pensato inizialmente che potevi schiacciare un bottone e saltava fuori, ma quella versione era semplicemente esagerata e sciocca.

Tra i vari cambiamenti ci sono stati quelli relativi alla forma delle impugnature e alle incisioni. Una dalle versioni ha inoltre una testa di aquila.

A occuparsi del design di quell’oggetto sono stati Dean Goodine e Michelle Hendricksen.

Shotz ha spiegato:

Volevi che trasmettesse questa sensazione e fosse potente. Il modo in cui appariva quando l’aveva in mano era terrificante. Questa cosa ha peso, ha forza, ma al tempo stesso volevamo che fosse davvero semplice. Non troppo decorata. Non esagerata. Ma allo stesso tempo Zeus la usa realmente per tutto il suo potere, ha molta personalità.