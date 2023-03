Phineas e Ferb: Jeff ‘Swampy’ Marsh, creatore della serie tv, tornerà per il revival

The Walt Disney Company ha annunciato che Jeff ‘Swampy’ Marsh, creatore originale di Phineas e Ferb, tornerà per il revival.

Marsh si riunirà a Dan Povenmire co-creatore dello show, ed il progetto sarà sviluppato in collaborazione con Disney Branded Television, che ha ordinato la produzione di 40 nuovi episodi che saranno suddivisi in due stagioni.

Meredith Roberts, vicepresidente esecutivo di Disney Television Animation, ha dichiarato:

Swampy è uno dei più brillanti creatori di animazione e tra le sue tante passioni c’è quella di entrare in contatto e collaborare con persone creative, sia attraverso la scrittura, il design dell’animazione, la regia, la musica o la recitazione. Eleva continuamente la loro abilità artistica, così come la sua, per raccontare storie più grandi e divertenti per il pubblico globale. Siamo entusiasti di continuare la nostra partnership e non vediamo l’ora di affrontare questa strada lunga ed entusiasmante.