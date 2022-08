Pistol: la data d’uscita slitta di un giorno

Disney+ ha annunciato che la nuova data di debutto per l’Italia di Pistol, la serie in sei episodi diretta da Danny Boyle, sarà l’8 settembre, in occasione del Disney+ Day, invece del precedentemente annunciato 7 settembre.

Di seguito tutti i dettagli così come riportati nel Comunicato Stampa:

Basata sul libro di memorie del 2017 scritto da Steve Jones, “Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol” (titolo originale), Pistol è stata creata e scritta da Craig Pearce, che è anche il produttore esecutivo insieme a Danny Boyle, Tracey Seaward, Gail Lyon, Anita Camarata, Steve Jones, Paul Lee, Hope Hartman e wiip. La serie è prodotta da FX Productions. Pistol è una serie in sei episodi sulla rivoluzione del rock and roll. La furiosa, scatenata tempesta al centro di questa rivoluzione sono i Sex Pistols – e al centro di questa serie c’è il membro fondatore e chitarrista della band, Steve Jones. Il viaggio esilarante, emozionante e a volte straziante di Jones guida lo spettatore attraverso un racconto caleidoscopico di tre degli anni più epici e caotici nella storia della musica. Basata sulle memorie di Jones, “Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol”, questa è la storia di una band composta da ragazzi proletari, imprevedibili, chiassosi e senza futuro, che hanno scosso il noioso e corrotto establishment nel profondo, minacciando di far cadere il governo e cambiando la musica e la cultura per sempre. Pistol vede Toby Wallace nei panni di Steve Jones, Jacob Slater in quelli di Paul Cook, Anson Boon nel ruolo di John Lydon; Christian Lees interpreta Glen Matlock, Louis Partridge veste i panni di Sid Vicious, Sydney Chandler è Chrissie Hynde, Talulah Riley è Vivienne Westwood, Maisie Williams veste i panni dell’icona punk Jordan, Emma Appleton è Nancy Spungen e Thomas Brodie-Sangster interpreta Malcolm McLaren. Un efficace sistema di parental control assicura che Disney+ rimanga un’esperienza di visione adatta a tutti i membri della famiglia. Oltre al “Profilo Bambini” già presente sulla piattaforma, gli abbonati possono impostare dei limiti di accesso ai contenuti per un pubblico più adulto e creare profili con accesso tramite PIN, per garantire massima tranquillità ai genitori.