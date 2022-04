La produzione della docuserie, un progetto naturalistico realizzato da National Geographic in collaborazione con Disney, è statadopo il controverso gesto compiuto dadurante la cerimonia di premiazione degli Oscar.

Il lavoro doveva iniziare tra tre settimane e avrebbe mostrato l’attore mentre visita il Polo Nord e il Polo Sud.

La casa di produzione Westbrook Studios, fondata da Will insieme alla moglie Jada Pinkett Smith, nel 2021 aveva stretto un accordo della durata di cinque anni con Nat Geo e che prevedeva la produzione di vari progetti, come accaduto con Welcome to Earth.

Lo schiaffo dato a Chris Rock durante la premiazione della 94esima edizione dei riconoscimenti assegnati dall’Academy ha però avuto delle conseguenze come la pausa subita da Fast and Loose, progetto destinato a Netflix, e dal film Bad Boys 4.

Attualmente sembrano in forse anche lo spinoff di Suicide Squad dedicato a Deadshot e un film biografico sulla vita dell’attore.

Bright 2, invece, il sequel del film con Will Smith e Joel Edgerton, sarebbe stato cancellato, scelta però non legata a quanto accaduto agli Oscar.

Che ne pensate della pausa subita dal progetto Pole to Pole con Will Smith? Lasciate un commento!

Fonte: ComicBook