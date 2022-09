Il reboot di Queer As Folk è stato cancellato dopo una sola stagione da Peacock.

L’emittente non ha infatti rinnovato la serie creata da Russell T. Davies e Stephen Dunn.

La nuova versione della serie britannica aveva debuttato il 9 giugno e raccontava la storia di un gruppo di amici che vivono a New Orleans e affrontano le conseguenze di una tragedia.

Nel cast della serie c’erano Devin Way, Fin Argus, Jesse James Keitel, CG, Johnny Sibilly, e Ryan O’Connell. Tra le guest star c’erano invece Kim Cattrall, Juliette Lewis, Ed Begley Jr e Nyle DiMarco.

Dunn ha commentato la notizia della cancellazione dichiarando online:

In questo periodo, e in questa nazione, è un dono raro poter realizzare uno show senza paura e impenitente come Queer As Folk. Questa esperienza ha cambiato le nostre vite per sempre e siamo così grati di aver trovato questa nuova incredibile famiglia. Sappiamo quanto abbia significato per i fan e, anche se ci si spezza il cuore perché non potremo realizzare ulteriori episodi, vogliamo ringraziare tutti per aver guardato la serie ed essersi innamorati di Brodie, Mingus, Ruthie, Noah, Shar, Julian, Daddius, Bussey, Marvin, Judy e Brenda. Siamo così grati per l’opportunità di onorare la nostra comunità e siamo così orgogliosi di questo show.