Paramount+ ha annunciato che la produzione della nuova serie, con star Kiefer Sutherland, è iniziata a Toronto, in Canada, e nel cast ci sarà anche

Prodotta da CBS Studios, la stagione in otto episodi sarà trasmessa quest’anno in esclusiva su Paramount+.

Nella serie Rabbit Hole, niente è come sembra quando John Weir, un maestro dell’inganno nel mondo dello spionaggio aziendale, viene incastrato per omicidio da forze potenti con la capacità di influenzare e controllare la popolazione.

Il progetto ha un cast che comprende Charles Dance (Game of Thrones) nel ruolo del Dr. Ben Wilson, Meta Golding (Empire) nel ruolo di Hailey Winton, Enid Graham (Omicidio a Easttown) nel ruolo di Josephine “Jo” Madi, Jason Butler Harner (Ozark) nel ruolo di Valence, Walt Klink (Arctic Circle) nel ruolo dello Stagista e Rob Yang (Succession), che è stato recentemente annunciato nel ruolo di Edward Homm.

Sutherland è produttore esecutivo di Rabbit Hole, insieme ai registi John Requa e Glenn Ficarra (WeCrashed), Charlie Gogolak (The Sinner), Suzan Bymel (Designated Survivor) e Hunt Baldwin (Longmire).

La serie sarà disponibile quest’anno in esclusiva su Paramount+ negli Stati Uniti e a livello internazionale in Canada, Australia, Regno Unito, Germania, Svizzera, Austria e Francia. In Italia, Paramount+ sarà disponibile entro il 2022.

Fonte: Comunicato stampa Paramount+