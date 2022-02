tornerà sugli schermi televisivi con una serie intitolatae il progetto debutterà su Paramount+ in autunno.

Il nuovo show è stato sviluppato da John Requa e Glenn Ficarra, regista del pilot di This Is Us e recentemente di WeCrashed, in arrivo su Apple TV+-.

Le riprese degli otto episodi che compongono la prima stagione della serie Rabbit Hole, che ha ottenuto il via libera alla produzione nel mese di maggio 2021, inizieranno presto.

Al centro della trama ci sarà l’agente James Weir, esperto in spionaggio, che si ritrova al centro di una battaglia per mantenere la democrazia in un mondo alle prese con informazioni false, manipolazioni comportamentali, uno stato all’insegna della sorveglianza e gli interessi che conrollano questi straordinari poteri.

Kiefer Sutherland, che tornerà a recitare in un progetto legato al mondo dello spionaggio dopo l’incredibile successo ottenuto da 24, sarà coinvolto anche come produttore esecutivo in collaborazione con Requa, Ficarra, Charlie Gogolak, Suzan Bymel e Hunt Baldwin.

Che ne pensate? Siete curiosi di scoprire nuovi dettagli su Rabbit Hole con star Kiefer Sutherland?

Fonte: Deadline