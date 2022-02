È in occasione dell’uscita diche Collider ha parlato con Shawn Levy, regista diattualmente al lavoro sulla serie tv ispirata al film e in arrivo su Disney+.

Levy ha aggiornato sullo stato della serie, confermando che le riprese difficilmente inizieranno quest’anno:

Stiamo iniziando lentamente a contattare agenti e sceneggiatori chiedendo loro se vogliono scrivere la serie di Real Steel. Il giorno in cui è uscita la notizia, abbiamo iniziato a ricevere un mucchio di telefonate. Gli agenti ti chiamano uno dopo l’altro e ti dicono: “Il mio sceneggiatore muore dalla voglia di scriverlo. Puoi incontrarlo? Ha un’idea”. Quindi abbiamo iniziato a cercare uno sceneggiatore e una proposta per la serie. È diventato molto semplice, perché sono arrivati molti volontari con molte idee. Ma non potremo girarla quest’anno. Abbiamo incontrato già diversi sceneggiatori e ascoltato le loro idee. Ora stiamo restringendo la ricerca. Ci sono davvero tanti modi diversi di vedere questa storia. È un po’ spaventoso, perché tante di queste versioni sono valide e ottime. Qual è quella giusta? Devo solo seguire l’istinto e decidere, non c’è un arbitro obiettivo su cosa sia giusto o sbagliato. Una volta che avremo scelto uno sceneggiatore, apriremo una stanza degli sceneggiatori e decideremo insieme l’intera stagione. Quindi è un processo lungo.

Levy parla poi del successo avuto dal film negli anni, e dell’accoglienza ricevuta dalla notizia:

Quando è uscita la notizia sui siti, una storia su una possibile serie ispirata a un film di dieci anni fa, ha fatto molto scalpore. Molto più di alcune notizie su cose più recenti o film più recenti. Era la conferma di una cosa che ho notato su Twitter per anni, e cioè dell’amore che Real Steel continua a ricevere nel tempo, un amore molto personale da parte del pubblico. Ero già felice di poter sviluppare questa storia come serie tv per Disney+, ma il modo in cui la notizia è stata accolta mi ha dimostrato che l’amore e l’interesse ci sono, ora non resta che dedicarmi a trovare il taglio giusto.

La serie verrà prodotta per Disney Branded Television da 20th Television insieme alla 21 Laps di Levy.

In Real Steel, Hugh Jackman interpretava un ex boxer che costruiva assieme a suo figlio (Dakota Goyo) un robot da combattimento, e lo allenava per partecipare ai campionati mondiali di combattimento tra robot. Nel cast anche Anthony Mackie, Evangeline Lilly e Hope Davis.