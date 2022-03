Secondo, se mai si dovesse fare undi, il ruolo della protagonista dovrebbe essere affidato a

Intervistato da Evan Ross, l’autore di Into Every Generation a Slayer Is Born: How Buffy Staked Our Hearts, l’attrice ha parlato anche di un eventuale reboot dello show, data la corrente al momento di moda ad Hollywood.

Interrogata su quale giovane attrice dovrebbe avere il ruolo di Buffy, la Gellar ha proposto Zendaya, al momento protagonista di uno degli show di punta di HBO: Euphoria.

Il reboot di Buffy potrebbe poi riguardare anche un’altra cacciatrice, senza proporre nuovamente le storie di Joss Whedon, nello storico finale infatti, la porta dello show rimaneva aperta per raccontare le trame di altre cacciatrici.

