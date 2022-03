L’attricesarà la protagonista di, una nuova serie ambientata durante la seconda Guerra Mondiale prodotta per Peacock.

Il progetto è stato sviluppato dalla sceneggiatrice Felicia D. Henderson, che avrà l’incarico di showrunner, e MGM Television, e l’attrice premio Oscar sarà coinvolta anche come produttrice.

Al centro della trama ci sono le donne coraggiose, e gli uomini, che hanno gestito un programma clandestino dell’aviazione americana tutto al femminile, chiamato WASPS, per combattere contro Hitler. Renée avrà il ruolo di Jackie Cohran, la leader del team. Gli episodi sveleranno come queste donne hanno lottato contro il sistema, lo scetticismo e persino i sabotaggi per poter vincere il conflitto.

Susanna White sarà coinvolta come regista e produttrice esecutiva.

Renée Zellweger è attualmente protagonista sul piccolo schermo con The Thing About Pam, una serie ispirata a fatti realmente accaduti prodotta per NBC. Lo show racconta la storia vera dell’omicidio di Betsy Faria avvenuto nel 2011 che ha portato al processo per omicidio nei confronti di Russ, il marito di Betsy, nonostante abbia sempre dichiarato di essere innocente. La sentenza è stata poi modificata e il brutale crimine ha dato il via a una catena di eventi che ha fatto emergere un diabolico progetto che coinvolgeva Pam Hupp (Zellweger).

Fonte: Deadline