Dan Harmon, co-creatore della serie, ha svelato che si è in dirittura d’arrivo nella scrittura dei 70 episodi di Rick and Morty ordinati da Adult Swim nel 2018.

Il produttore, intervistato da Variety, ha condiviso l’aggiornamento spiegando a che punto sono con il lavoro.

Dan ha raccontato:

Siamo in dirittura d’arrivo. Noi autori siamo sempre una o due stagioni in anticipo rispetto a quanto sta accadendo sullo schermo. Ci mancano circa 10 episodi da scrivere prima di aver concluso l’ordine dei 70. Quindi il mio lavoro è attualmente lavorare agli ultimi 10 di quell’ordine.

Gli spettatori devono invece ancora vederne circa 20. Dan non ha inoltre escluso un ulteriore rinnovo di Rick and Morty:

C’è molto tempo a disposizione per capirlo. Con qualcosa di così soddisfacente per così tante persone, ci sono continuamente conversazioni in proposito. E mi aspetterei un annuncio in ogni caso sul futuro della serie prossimamente… Non voglio finire nei guai! Ma probabilmente ci saranno in arrivo delle notizie.

Harmon ha inoltre sottolineato che i fan sembrano aver accettato positivamente l’arrivo di Ian Cardoni e Harry Belden come nuove voci dei protagonisti dopo l’uscita di scena di Justin Roiland. Il co-creatore ha sottolineato che l’obiettivo era di avvicinarsi il più possibile alle voci precedenti, pur offrendone sfumature diverse e sembra che il risultato sia stato ottenuto.

Parlando del casting, Harmon ha sottolineato:

Non si tratta di me. Non si parla di guerre culturali. E non è sulla mia reputazione. Non è nemmeno sulle mie amicizie. Non ha nulla a che fare con me, tranne per il fatto che sono qualificato in modo unico a contribuire a questo processo.

Dan ha ribadito:

Penso che siano stati accettati, che l’obiettivo sia stato raggiunto o chi voleva che lo fosse abbia detto: ‘Non riusciamo a dire la differenza. I personaggi sono i personaggi, andiamo avanti’. Per quello che posso dire, ha funzionato, siamo passati a una nuova era e se lo show farà schifo d’ora in poi è per i soliti motivi, non per questi drammatici eventi.

Che ne pensate? Siete felici che gli autori stiano per completare i 70 episodi di Rick and Morty ordinati da Adult Swim?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

BadTaste è anche su TikTok!

Fonte: Variety