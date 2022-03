Rick and Morty

I fan distanno chiedendo a gran voce l’uscita della, confermata per il 2022, eha finalmente risposto alle richieste.

Lo ha fatto però in perfetto stile Adult Swim, prendendo in giro la propria utenza. Alla domanda “Uscirà la stagione 6?” hanno risposto con un post su Instagram, con una sequenza di Morty dalla stagione 5 e semplicemente dicendo Sì. Non ci sono dettagli su periodo o giorno di uscita.

Non resta che aspettare ulteriori novità da Adult Swim, nell’attesa che venga comunicato quantomeno il numero di episodi che comporranno la nuova stagione del duo.

Nel frattempo, sul set di Guardiani della Galassia Vol.3, qualcuno sta tormentando James Gunn con dei pupazzetti di Rick and Morty. Ve ne abbiamo parlato a questo indirizzo, ma la situazione ha raggiunto livelli di ilarità maggiori, come potete vedere nell’ultimo tweet del regista.

