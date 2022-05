In anticipo sugli Upfront 2022 diha annunciato, una nuova serie in dieci episodi dal regista

Sano non è nuovo al mondo di Rick and Morty, suoi i corti “Rick and Morty vs. Genocider” e “Summer Meets God (Rick Meets Evil)”. La nuova serie andrà in onda su Adult Swim e su HBO Max. Il regista ha commentato così l’annuncio:

Le imprese a cavallo del multiverso di Rick e la banda mettono alla prova il legame familiare, ma si dimostrano sempre all’altezza dell’occasione. È una serie che si focalizza sull’importanza della vita, e Jerry non fa eccezione. Sono onorato di aver avuto l’opportunità di raccontare una nuova storia su questa straordinaria famiglia. Spero che le loro avventure vi piaceranno!

Adult Swim ne ha approfittato anche per rinnovare il The Eric Andre Show per una stagione 6 e per annunciare un nuovo progetto animato di Sunghoo Park. Nel mondo di Rick and Morty poi, si è conclusa la vicenda delle statuine sul set di Guardiani della Galassia Vol.3, e James Gunn ha svelato il colpevole (o per meglio dire, i colpevoli) del caso. Ve ne abbiamo parlato a questo indirizzo.

